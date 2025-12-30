डार्क चॉकलेटमध्ये मॅग्नेशियमचा चांगला स्रोत असून याचे मासिक पाळी दरम्यान सेवन केल्याने यूटेरसला अराम मिळतो. यामुळे पाळी दरम्यान येणारी क्रॅम्प्सची समस्या दूर होते.
डार्क चॉकलेटच्या सेवनाने शरीरात एंडोर्फिन आणि सेरोटोनिन सारखेच हार्मोन्स वाढतात. हे हार्मोन्स मूड चांगला ठेवण्याचं काम करतात.
मासिक पाळीदरम्यान रक्तस्त्राव होतो अशात आयरननी भरपूर असलेलं डार्क चॉकलेट खाणं फायदेशीर ठरतं. यामुळे थकवा आणि अशक्तपणा दूर होतो.
डार्क चॉकलेटमध्ये पोटॅशियमचं प्रमाण भरपूर असतं. जे शरीरात वॉटर रिटेंशनला रोखतं. याच्या सेवनामुळे पोट फुगणे सारख्या समस्या कमी होतात.
डार्क चॉकलेटमध्ये फ्लेवोनोइड्स एंटी-ऑक्सीडेंटचं काम करतं. ज्यामुळे ब्लड सर्कुलेशन चांगलं राहतं, त्यामुळे वेदना कमी होतात.
मासिकपाळी दरम्यान गोड खाण्याची क्रेव्हिंग होते अशावेळी डार्क चॉकलेट हा चांगला पर्याय असतो.
डार्क चॉकलेटमध्ये अँटी इंफ्लेमेटरी गुण असतात ज्यामुळे आतील सूज कमी होते ते नॅचरल पेनकिलर म्हणून सुद्धा काम करतं.
(इथं दिलेली माहिती तज्ज्ञांशी केलेल्या चर्चेवर आधारित आहे. ही एक सामान्य माहिती आहे. कोणताही व्यक्तीगत सल्ला नाही. आपण कोणत्याही पदार्थाचं सेवन करण्याआधी याबद्दल डॉक्टर किंवा तज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा. संबंधित माहितीसाठी ZEE 24 Taas जबाबदार नसेल.)