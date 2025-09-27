भारतीय जेवणात गरमागरम पोळी-भाजी हा एक अविभाज्य भाग आहे.
नुकत्याच तव्यावरून उतरलेल्या चपाती जेवायला मिळाल्या की चव दुप्पट लागते
पण अनेकदा प्रश्न पडतो की, ही गरम चपाती आरोग्यासाठी फायदेशीर आहे का?, की त्यात काही तोटेही आहेत?
चपाती ताजी गरम असावी, पण ती थोडी कोमट तापमानावर खाणं चांगलं.
अतिउष्ण (वाफ निघणारी) चपाती ताबडतोब खाऊ नये, ती एक-दोन मिनिटं थंड होऊ द्यावी.
ज्यांना अम्लपित्त, घशाचे त्रास आहेत त्यांनी फार गरम चपाती टाळावी.
गरमागरम चपाती खाणं चवदार आणि आरोग्यदायी आहे, पण अतिशय गरम चपाती लगेच खाल्ल्यास आरोग्यावर उलट परिणाम होऊ शकतो.