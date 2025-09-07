कढीपत्त्याची पाने सुकून जाऊ नये म्हणून करा 'हे' उपाय

Tejashree Gaikwad
Sep 07,2025


कढीपत्त्याची पाने लवकर वाळून जातात किंवा काळी पडतात. योग्य पद्धतीने साठवणूक केली तर ही पाने अनेक दिवस ताजी राहू शकतात.


कढीपत्त्याची पाने स्वच्छ धुऊन कोरडी करून घ्या. एका एअरटाइट डब्यात किंवा झिप लॉक पिशवीत ठेवून फ्रिजमध्ये ठेवा.


पानांवरचे ओलसरपणा पूर्णपणे पुसून टाका. स्वच्छ सूती कापडात पाने गुंडाळा आणि नंतर डब्यात ठेवा.


कढीपत्त्याची पाने धुऊन वाळवून घ्या. पानं छोट्या डब्यांमध्ये किंवा आईस ट्रेमध्ये ठेवून फ्रीझ करा.


कढीपत्त्याची पाने उन्हात किंवा मायक्रोवेव्ह/ओव्हनमध्ये वाळवा. ही कोरडी पाने हवाबंद डब्यात ठेवा.


कढीपत्त्याची पाने हलक्या तेलात (नारळ किंवा तिळाच्या तेलात) परतून घ्या. थंड झाल्यावर डब्यात भरून ठेवा.


अशा प्रकारे साठवलेला कढीपत्ता सुगंधी राहतो आणि करीमध्ये छान चव देतो.

