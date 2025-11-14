अशा प्रकारे घ्या झाडांची काळजी, हिवाळ्यातही दिसतील टवटवीत

Nov 14,2025

हिवाळा ऋुतू

हिवाळा सर्वांसाठी गुलाबी थंडी आणणारा ऋुतू असला तरी, या ऋुतूत हरितप्रेमींची चिंता अधिक वाढते.

थंडीचे दिवस

थंडीच्या दिवसात झाडांना खुपच जपावे लागते.

फ्रॉस्ट ब्लॅंकेट

फ्रॉस्ट ब्लॅंकेट किंवा इतर जाळीदार कव्हरने झाडांना झाकून ठेवा.यामुळे झाडांचे दवं आणि गोठण्यापासून संरक्षण होते.

नाजूक फुलांची झाडे

नाजूक फुलांची झाडे असल्यास ती घरात किंवा हवा लागणार नाही अशा ठिकाणी ठेवा.

इनडोअर झाडे

शिवाय इनडोअर झाडांना थेट थंड वाऱ्यापासून वाचवणे आवश्यक आहे.

झाडांची मुळे कुजणे

पाण्याचे प्रमाण वाढल्यास झाडांची मुळे कुजण्याची शक्यता असते.

जमिनीतील ओलावा

थंडीत जमिनीतील ओलावा जास्तकाळ टिकून राहतो. त्यामुळे झाडांना जास्त पाण्याची गरज नसते.

झाडांची काळजी

योग्य प्रमाणात झाडांची काळजी न घेतल्यास झाडांची पाने गळू लागतात. तसेच झाडांची मुळे देखील कमकुवत होतात.

झाडांची छाटणी टाळा

थंडीच्या काळात झाडांची छाटणी टाळा. असे केल्यास झाडांना नुकसान पोहोचू शकते.

झाडांच्या खोडांची काळजी

झाडांच्या खोडांवर किंवा फांद्यांवर कीड लागणार नाही याची काळजी घ्या.

