समोसा भारतीय नाहीच! मग कोण्या देशाचा? 1% खवैय्यांनाच उत्तर जमलं...

Sayali Patil
Aug 25,2025

समोसा

समोसा... नमकीन पदार्थांमध्ये मोडणाऱ्या या चवीष्ट खाद्यपदार्थाचे विविध प्रकार भारतात अतिशय आवडीनं खाल्ले जातात.

खाद्यपदार्थ

प्रत्यक्षात भारतीयांच्या जीभेचे चचोले पुरवणारा हाच समोसा मुळचा परदेशातून आलेला खाद्यपदार्थ आहे हे तुम्हाला माहितीये का?

इराण

समोसा मुळचा इराण देशीचा. 13 व्या ,14 व्या शतकामध्ये हा पदार्थ भारतात आला. मुस्लिम व्यापारी आणि प्रवाशांनी हा पदार्थ भारतात आणला

मांस

हा एक तळलेला पदार्थ असून, सुरुवातीला त्यामध्ये मांस आणि सुकामेवा अशा पदार्थांचं सारण असे.

फारसी शब्द

मुळातच समोसा हा फारसी शब्द 'सम्मोकसा'पासून मिळाला आहे. पुढं पोर्तुगालींनी भारतात बटाटे आणले आणि समोसामध्ये असणारं सारण बदललं.

बटाट्याचं सारण

भारतीयांनी समोसामध्ये बटाट्याचं सारण वापरून त्याला एक नवं रुप दिलं आणि ते तोबा लोकप्रिय झालं.

पट्टी समोसा

समोसा हा प्रारंभी पट्टी समोसा याच रुपात भारतात आला आणि पुढं त्याला पंजाबी समोसाचं रुप मिळालं, हेसुद्धा विसरून चालणार नाही.

