ब्रोकोली खाणे शरीराच्या संपूर्ण आरोग्यासाठी खूप फायदेशीर मानले जाते.
पण ब्रोकोली जास्तवेळ वाफवून शिजविल्यावर त्यातील पोषक तत्त्व नष्ट होतात.
तसेच जास्तवेळ उकडवून शिजवली तर त्यातील व्हिटॅमिन C चे प्रमाण कमी होते.
मग ब्रोकोली शिजवण्याची योग्य पद्धत नेमकी कोणती आहे? असा प्रश्न तुम्हालाही पडला असेल.
कमी वेळात आणि हाय फ्लेमवर ब्रोकोली शिजवल्यास अधिक फायदेशीर ठरते.
हायफ्लेमवर शिजवल्यास ब्रोकोलीमधील पोषक तत्त्व टिकून राहतात.
तसेच एका नॉनस्टिक पॅनमध्ये खूप कमी तेलामध्ये भाजूही शकता.
किंवा थोड्या पाण्यात फक्त 2 ते 3 मिनिटे झाकण ठेवून शिजवणे योग्य ठरेल.
ब्रोकोली शिजवण्यासाठी या पद्धती वापरल्यास हिरवा रंग आणि कुरकुरीतपणा टिकून राहतो.
ब्रोकोली शिजवताना जास्त पाणी वापरणे नुकसानकारक ठरू शकते.