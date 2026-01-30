ब्रोकोली शिजवण्याची योग्य पद्धत कोणती?

Manali Sagvekar
Jan 30,2026

ब्रोकोली आरोग्यासाठी फायदेशीर

ब्रोकोली खाणे शरीराच्या संपूर्ण आरोग्यासाठी खूप फायदेशीर मानले जाते.

जास्तवेळ वाफवू नये

पण ब्रोकोली जास्तवेळ वाफवून शिजविल्यावर त्यातील पोषक तत्त्व नष्ट होतात.

व्हिटॅमिन C

तसेच जास्तवेळ उकडवून शिजवली तर त्यातील व्हिटॅमिन C चे प्रमाण कमी होते.

ब्रोकोली कशी शिजवावी

मग ब्रोकोली शिजवण्याची योग्य पद्धत नेमकी कोणती आहे? असा प्रश्न तुम्हालाही पडला असेल.

हाय फ्लेमवर शिजवणे

कमी वेळात आणि हाय फ्लेमवर ब्रोकोली शिजवल्यास अधिक फायदेशीर ठरते.

पोषक तत्त्व

हायफ्लेमवर शिजवल्यास ब्रोकोलीमधील पोषक तत्त्व टिकून राहतात.

कमी तेलामध्ये भाजा

तसेच एका नॉनस्टिक पॅनमध्ये खूप कमी तेलामध्ये भाजूही शकता.

थोड्या पाण्यात शिजवा

किंवा थोड्या पाण्यात फक्त 2 ते 3 मिनिटे झाकण ठेवून शिजवणे योग्य ठरेल.

हिरवा रंग आणि कुरकुरीतपणा

ब्रोकोली शिजवण्यासाठी या पद्धती वापरल्यास हिरवा रंग आणि कुरकुरीतपणा टिकून राहतो.

जास्त पाणी वापरू नये

ब्रोकोली शिजवताना जास्त पाणी वापरणे नुकसानकारक ठरू शकते.

VIEW ALL

रोजचा डाळभात खाऊन कंटाळा आलाय? तर डाळीऐवजी बनवा 'ही' चिंचं-गुळाची आंबट गोड आमटी!

ATM मधून कॅश निघाली नाही पण अकाऊंटमधून पैसे कट झाल्याचा मेसेज आला तर काय करायचं?

वय आणि वजनानुसार किती प्रोटीन घ्यायला हवं? तज्ज्ञांनी सांगितलं प्रमाण

संध्याकाळच्या चहाला सोबत होईल, लहान मुलेही आवडीने खातील अशी कुरकुरीत पालक चकली रेसिपी!

Read Next Story