फ्राय डे स्पेशल 'कोळंबी भात', रेसिपी एकूनच तोंडाला पाणी सुटेल...

Nov 21,2025

कोळंबी भात

संध्याकाळी जेवण बनवायला कंटाळा आला असेल तर , हा झटपट तयार होणारा 'कोळंबी भात' नक्की ट्राय करा.

बासमती तांदूळ

'कोळंबी भात' बनवण्यासाठी बासमती तांदूळ धुवून १५-२० मिनिटे भिजत ठेवा.

फोडणी द्या

एका भांड्यात तेल गरम करा. त्यात जिरे आणि मोहरीची फोडणी द्या.

कांदा भाजून घ्या

नंतर त्यात कांदा घालून सोनेरी होईपर्यंत भाजून घ्या.

आले-लसूण पेस्ट

त्यात आले-लसूण पेस्ट आणि मिरची घालून पुन्हा भाजून घ्या.

टोमॅटो घाला

टोमॅटो घालून तो मऊ होईपर्यंत शिजवा.

मीठ घाला

आता त्यात चवीनुसार हळद, गरम मसाला, लाल तिखट आणि मीठ घाला.

कोळंबी शिजवा

मसाला चांगला परतून घ्या, नंतर त्यात कोळंबी घालून ५-७ मिनिटे शिजवा.

एकत्र करा

आता भिजवलेले तांदूळ, पाणी आणि कोथिंबीर घालून एकत्र करा.

भात शिजू द्या

पाणी आटेपर्यंत आणि भात शिजेपर्यंत मंद आचेवर शिजू द्या.

सर्व्ह करा

गरमागरम कोळंबी भात कोथिंबीरीने सजवून सर्व्ह करा.

