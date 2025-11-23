तुम्ही कधी दूध तळलंय? ऐकून थक्क व्हाल ‘फ्राईड मिल्क’ रेसिपी!

Nov 23,2025


दूधापासून बनलेल्या या युनिक पदार्थाचे नाव ऐकूनच आश्चर्य वाटते.


ही रेसिपी जितकी युनिक आहे तितकीच चविष्ट सुद्धा.


फ्राईड मिल्क बनवण्यासाठी सर्वप्रथम दूधामध्ये गरजेनुसार कॉर्न फ्लार आणि साखर मिसळा.


तयार झालेले मित्रण गाळणीच्या सहाय्याने एका भांड्यात गाळून घ्या.


गाळलेले मिश्रण मंद आचेवर थोडे घट्ट होईपर्यंत शिजवा.


मिश्रण थंड झाल्यावर एका डब्यात काढून फ्रिजरमध्ये सेट व्हायला ठेवा.


सेट झाल्यानंतर त्याचे चौकोनी काप करून घ्या.


हे काप कॉर्न फ्लार आणि ब्रेड क्रम्ब्सच्या मिश्रणात बुडवून सोनेरी होईपर्यंत तळा.


गरमा गरम फ्राईड मिल्क चॉकलेट सॉससह सर्व्ह करा.

