फळांचा की भाज्यांच्या जूस? आरोग्यासाठी काय अधिक फायदेशीर?

Tejashree Gaikwad
Aug 20,2025


आजकाल प्रत्येकजण हेल्दी लाइफस्टाईलसाठी जूस पिण्याकडे वळतो. पण प्रश्न असा पडतो की फळांचा रस (Fruit Juice) अधिक फायदेशीर आहे की भाज्यांचा रस (Vegetable Juice)?


फळांमध्ये नैसर्गिक साखर (Fructose) जास्त प्रमाणात असते. व्हिटॅमिन्स, मिनरल्स, अँटिऑक्सिडंट्स मुबलक मिळतात.


एनर्जी पटकन मिळते. पण साखर जास्त असल्याने डायबेटीसच्या रुग्णांसाठी मर्यादित प्रमाणातच योग्य.


भाज्यांमध्ये साखर कमी असते. फायबर, मिनरल्स, अँटिऑक्सिडंट्स जास्त प्रमाणात असतात.


वजन कमी करू इच्छिणाऱ्यांसाठी व डायबेटीसच्या रुग्णांसाठी उत्तम पर्याय आहे .


कडवट चव असल्याने काही लोकांना आवडत नाही, पण आरोग्यासाठी अधिक लाभदायक भाज्यांचा ज्यूस असतो.


उत्तम आरोग्यासाठी फळं आणि भाज्या दोन्हींचा समतोल राखणं योग्य.

VIEW ALL

GK: जगातील ते अनोखे प्राणी जे कधीही पाणी पीत नाहीत!

चाळीशीच्या उंबरठ्यावरही जॅकलिन फर्नांडिसच्या अदांनी चाहत्यांना लावलं वेड

गणपतीला दुर्वा का अर्पण केल्या जातात?

मुंबईत रस्ते, रेल्वे वाहतुकीची सद्यस्थिती काय? आताच्या मिनिटाची महत्त्वाची बातमी
Read Next Story