गणपतीला मोदक का आवडतात?

Tejashree Gaikwad
Aug 26,2025


बाप्पाला सगळ्यात जास्त मोदक आवडतात हे आपल्या सगळ्यांना माहित आहे. पण यामागची कथा माहितेय का?


भगवान विष्णूचा सहावा अवतार परशुराम यांच्याशी झालेल्या युद्धात गणेशाचा एक दात तुटला होता.


त्यामुळे त्यांना जेवताना खूप त्रास व्हायचा.


या कारणास्तव त्याच्यासाठी स्वादिष्ट लाडू आणि मोदक बनवले जायचे, जे तोंडात विरघळायचे.


यानंतर मोदक विघ्नहर्ता गणपतीला अतिशय प्रिय झाले.


यामुळेच त्यांना मोदक आणि लाडू नक्कीच दिले जातात.


या ठिकाणी दिलेली माहिती इहितासातील आख्यायिकेवर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही.

