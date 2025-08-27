गणपतीसाठी बनवा 'प्राजक्त मोदक'; सोप्या पद्धतीनं द्या फुलासारखा आकार

Sayali Patil
Aug 27,2025

नैवेद्य

How to make prajakta modak : गणपती बाप्पासाठी नैवेद्याचा मुद्दा आला की त्याच्या आवडीचे मोदक अग्रस्थानीच येतात.

मोदक

मोदक.... तांदुळाची पिठी, गुळ आणि ओल्या नारळाचा किस, सुगंधासाठी वेलची पूड अशा साहित्यानं तयार होणारा आणि खऱ्या अर्थानं कौशल्य पाहणारा नैवेद्याचा पदार्थ.

प्राजक्ताची फुलं

अशा या मोदकाचा एक सुरेख प्रकार सध्या सोशल मीडियावर सातत्यानं पाहायला मिळत असून, जणूकाही बाप्पाच्या पुढ्याच प्राजक्ताची फुलंच ठेवली आहेत असंच वाटतं.

तांदळाची उकड

हे आहेत प्राजक्त मोदक. कृती जवळपास उडकीचे सामान्य मोदक बनवतो तशीच. तांदळाची उकड घ्यायची, मोदकाचं सारण बनवायचं. मोदकाच्या कळ्या पाडून सारण भरायचं आणि मोदक बंद करून घ्यायचा.

मोदकाची कळी

आता खरी कला... मोदकाची कळी जिथं संपते, अर्थात मोदकाचा बसका भाग जिथं सुरू होतो तिथं उभ्या कळीच्या तळाशी साधारण चिमटा घेऊन पिठ थोडं बाहेर ओढायचं.

मोदकाचं टोक रंगवायचं

हलक्या हातानं पिठाचा काही भाग बाहेर ओढल्यास एका आडव्या रेषेत प्रत्येक कळीच्या तळाशी आडव्या लहान कळ्या तयार होतील. मोदकाला प्राजक्त फुलाप्रमाणे करायचं असल्यानं केशरयुक्त दुध किंवा खायच्या ऑर्गॅनिक गडद केशरी रंगानं मोदकाचं टोक रंगवायचं.


7 ते 10 मिनिटं मोदक वाफेवर शिजू द्यायचे आणि त्यानंतर साजूक तुपाती धार आणि वर तुळशीपत्र ठेवून बाप्पापुढं नैवेद्यात वाढायचे. (छाया सौजन्य- marathikitchen / insta Reel)

