गौराईला साड्या घ्यायल्या निघालात; साडी निवडताना 'ही' काळजी घ्या

Mansi kshirsagar
Aug 21,2025


गणपतीपाठोपाठ गौराईचे आगमन होते. गौराईची सजावट, आरास यामागे सगळ्या महिलांची धावपळ होते.


गौराईंना साड्या नेसवणे दागिन्यांनी मढवणे हे काम अगदी हौशीने स्त्रिया करतात.


अनेकदा साडी नेसवताना कधी तिच्या निऱ्या नीट येत नाही तर कधी पदर बांधता येत नाही.


गौरीसाठी साड्या घेताना फार सुळसुळीत घेऊ नयेत. सिल्कच्या साड्या अतिशय सुळसुळीत असतात.


खूप मोठे काठ असणाऱ्या साड्या घेणेही टाळा. कारण गौरीची मूर्ती कमी असल्यास निऱ्या घालणे अवघड असतात.


कडक आणि जड काठ असणाऱ्या साड्याही घेऊ नका, कारण निऱ्या खोचल्यानंतर साडी फगल्यासारखी दिसते


वजनाने हलकी असलेली साडीच गौराईसाठी घ्या.


शक्यतो कॉटनची साडी घ्या. या साड्या छान चापून चोपून बसतात.

