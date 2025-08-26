ओल्या नारळाच्या करंजा करताना घाला 'हा' एक पदार्थ

अनेक ठिकाणी बाप्पासाठी ओल्या नारळाच्या करंजा केल्या जातात.
नारळाच्या करंजा करताना यात एक पदार्थ घाला ज्यामुळं करंजी खुसखुशीत होतात
ओलं खोबरं, गुळ , साखर , मिल्क पावडर, खसखस, काजू बदाम, वेलचीपूड, जायफळ, तूप
सगळ्यात आधी एका कढाईत खसखस भाजून घ्या. आता त्यात थोडेसे तूप घालून काजू-बदाम तुपावर परतून घ्या.
आता त्याच कढाईत ओलं खोबरं परतवून घ्या. त्यानंतर त्यात अर्धा गुळ आणि अर्धी साखर घालून चांगलं एकजीव करा.
आता हे मिश्रण एकजीव झाल्यानंतर त्यात खसखस घाला. नंतर तूपावर परतून घेतलेले काजू-बदाम घाला.
आता या मिश्रणात मिल्क पावडर घाला. मिल्क पावडरमुळं सारणाला वेगळी चव येते.
तसंच यामुळं करंजा खुसखुशीत होतात. तुम्ही सारणात वेलची पावडर आणि जायफळदेखील घालू शकता.