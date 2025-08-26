ओल्या नारळाच्या करंजा करताना घाला 'हा' एक पदार्थ

Mansi kshirsagar
Aug 26,2025


अनेक ठिकाणी बाप्पासाठी ओल्या नारळाच्या करंजा केल्या जातात.


नारळाच्या करंजा करताना यात एक पदार्थ घाला ज्यामुळं करंजी खुसखुशीत होतात

सारणासाठी लागणारे साहित्य

ओलं खोबरं, गुळ , साखर , मिल्क पावडर, खसखस, काजू बदाम, वेलचीपूड, जायफळ, तूप

कृती

सगळ्यात आधी एका कढाईत खसखस भाजून घ्या. आता त्यात थोडेसे तूप घालून काजू-बदाम तुपावर परतून घ्या.


आता त्याच कढाईत ओलं खोबरं परतवून घ्या. त्यानंतर त्यात अर्धा गुळ आणि अर्धी साखर घालून चांगलं एकजीव करा.


आता हे मिश्रण एकजीव झाल्यानंतर त्यात खसखस घाला. नंतर तूपावर परतून घेतलेले काजू-बदाम घाला.


आता या मिश्रणात मिल्क पावडर घाला. मिल्क पावडरमुळं सारणाला वेगळी चव येते.


तसंच यामुळं करंजा खुसखुशीत होतात. तुम्ही सारणात वेलची पावडर आणि जायफळदेखील घालू शकता.

VIEW ALL

पुण्याच्या मानाच्या गणपतींची प्रतिष्ठापणा मुहूर्त...

Ganeshotsav 2025: गणपतीला मोदक का आवडतात?

मराठी अप्सरेचा दिलखेच अंदाज, फोटोंनी वेधलं लक्ष

जोडीदारासोबत संवाद मजबूत करण्यासाठी 'या' 5 सवयी पाळा
Read Next Story