तुपाला इंग्रजीत काय म्हणतात? शब्द सोपा आहे, पण कमी वापरातला...

तुपाच्या सेवनामुळं त्वचेचं आरोग्य सुधारतं. शरीरातील पचनक्रीया सुधारून शरीराला अंतरिक उर्जा मिळते.
तुपात असणारं अँटीऑक्सिडेंट आणि व्हिटामिन ई मधून त्वचेला पोषण मिळतं. हाडांसाठीही तूप अतिशय फायद्याचं.
याच तुपाला इंग्रजीत काय म्हणतात माहितीये? हा शब्द खरंतर सोपा आहे, पण फारसा वापरात नाही. तो म्हणजे क्लॅरिफाईड बटर
सहसा घी आणि तूप याच शब्दांचा सातत्यानं वापर होतो. त्यामुळं क्लॅरिफाईड बटर या शब्दाचा वापर तसा कमीच.
Clarified Butter अर्थात तुपाच्या बाबतीतआरोग्य तज्ज्ञांच्या मते दर दिवशी त्याचं सेवन करावं.
मात्र, पोटाचे विकार असणाऱ्यांनी तुपाचं सेवन टाळावं. महत्त्वाचं म्हणजे तूप योग्य प्रमाणात खाणंही महत्त्वाचं.