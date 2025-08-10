Boyfriend हा शब्द सर्वात आधी कधी वापरला गेला? तेव्हा त्याचा अर्थ काय होता? रंजक इतिहास आश्चर्यचकित करणारा

Swapnil Ghangale
Aug 10,2025

फारच वरचे वर वापरतात बॉयफ्रेंड हा शब्द

आज बॉयफ्रेंड हा शब्द फारच वरचे वर वापरला जातो. हा शब्द रोजच्या वापरातील शब्दांपैकी एक झालाय.

या अर्थाने व्हायचा बॉयफ्रेंड शब्दाचा वापर

खरं तर सुरुवातीला बॉयफ्रेंड हा शब्द पुरुष मित्र या अर्थानेच वापरला जायचा.

तेव्हाचा अर्थ वेगळा

बॉयफ्रेंड या शब्दाचा उत्पत्तीच्या वेळेचा अर्थ आजच्या अर्थापेक्षा फारच वेगळा होता हे विशेष!

तेव्हा कशासाठी वापरला जायचा हा शब्द?

एक पुरुष माझा चांगला मित्र आहे हे सांगण्यासाठी त्यावेळी मुली/महिला/तरुणी बॉयफ्रेंड हा शब्द वापरायच्या.

काळ अन् शब्दाचा अर्थही बदलला

मात्र काळ बदलत गेला तसा बॉयफ्रेंड या शब्दाचा वापर असा पुरुष ज्याच्यासोबत रोमँटिक रिलेशन आहे अशा अर्थाने केला जाऊ लागला.

कधीपासून सुरु झाला बदल?

20 व्या शतकांमध्ये तर बॉयफ्रेंड शब्दाच्या वापरामध्ये अमुलाग्र बदल झाल्याचं पहायला मिळालं.

शब्दाचा वापरच बदलला

बॉयफ्रेंड शब्दाचा वापर प्रेम आणि डेटिंगसाठी ज्या पुरुषासोबत आपण आहोत असा पुरुष म्हणून केला जाऊ लागला.

पहिल्यांदा कधी झाला वापर?

मात्र फार कमी लोकांना ठाऊक आहे की 'Boyfriend' (बॉयफ्रेंड) या शब्दाचा वापर पहिल्यांदा 1822 साली करण्यात आल्याची नोंद उपलब्ध आहे.

या शब्दाचं वय किती?

म्हणजेच बॉयफ्रेंड हा शब्द मागील 203 वर्षांहून अधिक जुना आहे. (सर्व फोटो प्रातिनिधिक आहेत.)

सामान्य माहितीवर आधारित

(Disclaimer -वरील माहिती सामान्य संदर्भांवरून घेण्यात आली आहे. 'झी २४ तास' याची खातरजमा करत नाही.)

