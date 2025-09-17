आपल्यापैकी बरेच जण चेहऱ्यावर मुलतानी माती लावतात, तर काही जण बेसन वापरतात.
अशा परिस्थितीत, अनेकदा प्रश्न पडतो की दोघांपैकी कोणते चांगले आहे? चला जाणून घेऊया
बेसन नैसर्गिक क्लिन्झर म्हणून काम करतो, त्यामुळे धूळ, मळ निघून जातो.
बेसन त्वचेवरील अतिरिक्त तेल शोषून घेतो.
मुलतानी मातीमुळे चेहऱ्यावरील रंध्रं लहान होऊन त्वचा स्मूथ दिसते.
मुल्तानी मातीचे थंडसर गुणधर्म मुळे तीलकटपणा आणि पिंपल्सवर चांगली काम करते.
अनेकदा दोन्हींचा एकत्र वापर (उदा. बेसन + मुल्तानी माती + गुलाबपाणी) फेसपॅकसाठी केला जातो, तेव्हा स्किन अजून जास्त ग्लो करते.