मटारची साल कचरा समजून फेकताय? थांबा... बनवा हेल्दी डिश

Pooja Pawar
Dec 08,2025


हिवाळ्याच्या दिवसांमध्ये बाजारात मोठ्या प्रमाणात मटार येतात. जे खायला स्वादिष्ट आणि पौष्टिक सुद्धा असतात.


अनेकजण मटारच्या दाण्यांची भाजी करतात आणि त्याच्या साली कचऱ्याच्या डब्यात फेकून देतात.


पण मटारची सालं कचराकुंडीत फेकून न देता त्यापासून तुम्हाला चांगली हेल्दी रेसिपी बनवता येते.


मटारची साल नीट स्वच्छ करा आणि त्यांच्या बाजूंच्या दोऱ्या काढून टाका. वाटाण्याच्या साली 2 तास पाण्यात भिजत ठेवा, यामुळे साली मऊ होतील.


एक कुकर घ्या आणि मटारच्या दाण्यांसोबत भिजत घातलेल्या साली, शुद्ध आणि बटर टाकून 3 ते 4 शिट्या करून घ्या.


मिश्रण थंड झाल्यावर ते मिक्सर जारमध्ये ठेवा आणि बारीक वाटून पातळ पेस्ट बनवून घ्या. बारीक गाळणीने घालून घ्या त्यानंतर कढईत गरम करा.


मग उकळी आली की चवीनुसार त्यात मीठ आणि मिरपूड घाला. यासह हेल्दी सूप तयार होतं.


मटारच्या सालींमध्ये मुबलक प्रमाणात फायबर असते ज्यामुळे पचन सुधारते. तसेच तुम्हाला या सूपमधून व्हिटॅमिन बी आणि व्हिटॅमिन सी मिळेल.


(इथं दिलेली माहिती तज्ज्ञांशी केलेल्या चर्चेवर आधारित आहे. ही एक सामान्य माहिती आहे. कोणताही व्यक्तीगत सल्ला नाही. आपण कोणत्याही पदार्थाचं सेवन करण्याआधी याबद्दल डॉक्टर किंवा तज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा. संबंधित माहितीसाठी ZEE 24 Taas जबाबदार नसेल.)

