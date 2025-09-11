सरकारने 3 सप्टेंबर रोजी जीएसटी सुधारणांची घोषणा करुन सर्वसामान्यांना दिलासा दिला. केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी याची माहिती दिली.
याअंतर्गत 12 ते 22 टक्के स्लॅब टॅक्स संपवून तो 5 आणि 18 टक्के असे 2 स्लॅब ठेवले आहेत.
रद्द केलेल्या टॅक्स स्लॅबमध्ये समाविष्ट वस्तू 2 स्लॅबमध्ये ठेवण्यात आल्या आहेत.
जीएसटी 2.0 अंतर्गत अन्न उत्पादनावरील करात मोठी कपात करण्यात आली आहे. याअंतर्गत पॅकेज केलेले नमकीन, चिप्स आणि बिस्किटे स्वस्त होतील.
सध्या बाजारात 10 रुपयांना मिळणारे चिप्स आणि कुरकुरेदेखील स्वस्त होतील.
ही उत्पादने 12 टक्के स्लॅबमधून काढून 5 टक्के स्लॅबमध्ये ठेवण्यात आली आहेत. त्यानुसार किमतीही कमी होतील.
आतापर्यंत 10 रुपयांच्या जीएसटीवर 12 टक्के म्हणजेच 1.2 रुपये जीएसटी होता.
नव्या बदलानुसार 5 टक्के म्हणजेच 50 पैसे इतका जीएसटी आकारला जाईल. म्हणजे त्याची किंमत 70 पैशांनी कमी होईल.
5 किंवा 10 रुपयांच्या उत्पादनांवरील दर काही पैशांनी कमी होतायत. कंपन्यांसाठी ही सुधारणा करणे सोपे नाही.
25 ते 50 पैशांचे चलन बंद झालंय. कर कमी झाल्यानंतर वस्तूंचा दर ठरवणे कठीण जाईल.
वस्तूच्या किंती करण्यापेक्षा चिप्स, कुरकुरे यांचे प्रमाण वाढवून कंपन्या ग्राहकांना आकर्षित करु शकतात.