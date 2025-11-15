तुम्ही 'तवा फ्राय अननस' कधी खाल्ला आहे का? अशी आहे रेसिपी

साधारणपणे अननस मीठ, तिखटासह खाल्ला जातो.
पण चटपटीत 'तवा फ्राय अननस' तुम्ही कधी खाल्ला आहे का?
तवा फ्राय अननस बनवण्यासाठी, सर्व प्रथम अननसाचे गोल काप करून घ्या.
या कापांवर चवीनुसार तिखट मसाला, साखर, चाट मसाला, मीठ आणि थोडा लिंबाचा रस घाला.
सर्व मसाले अननसच्या तुकड्यांमध्ये चांगल्याप्रकारे मिसळावेत यासाठी वरून थोडे तेल शिंपडा.
हे मिश्रण एकत्र करून घ्या. थोडावेळ मॅरिनेट होण्यासाठी ठेवा.
एका तव्यावर बटरमध्ये मॅरिनेट झालेले अननसाचे तुकडे फ्राय करा.
चटपटीत 'तवा फ्राय अननस' पुदिना घालून सजवा आणि सर्व्ह करा.