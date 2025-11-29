'स्नेक फ्रूट' हे नाव ऐकतानाच आश्चर्य वाटते.
इंडोनेशिया, मलेशिया आणि थायलंडमध्ये आढळणारे हे एक खास फळ आहे.
या फळाची साल सापाच्या कातडीसारखी दिसते म्हणूनच त्याला 'स्नेक फ्रूट' असे म्हणतात.
आतून हे फळ पांढरे असते आणि त्याची चव लिची किंवा सफरचंदासारखी असते.
या एका फळात 2-3 मोठे काळे बियाणे असतात.
हे फळ व्हिटॅमिन सी, अँटिऑक्सिडंट्स आणि फायबरने भरपूर असते, पचायलाही हलके असते.
सालीला हात लावल्यावर ती सापाच्या कातडीसारखी खरखरीत वाटते, पण आतले फळ अतिशय मऊ असते.
इंडोनेशियात याला 'सालाक' आणि थायलंडमध्ये 'राकम' असे म्हणतात.
भारतात हे फळ इंडोनेशियातून आयात केले जाते आणि 300 ते 500 रुपये किलोने विकले जाते.
नाश्त्याला किंवा सॅलडमध्ये घातल्यास हे फळ एकदम एक्झॉटिक आणि हेल्दी पर्याय ठरते.