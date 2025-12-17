बदाम आरोग्यासाठी खूपच फायदेशीर आहे. यात व्हिटॅमिन,मिनरल्स आणि प्रोटीन असतात
अनेकजण बदाम भिजवून खातात. कारण त्याचे फायदेही मिळतात. तसंच, पचन नीट होते
भिजवलेले बदाम खरंच फायदेशीर असतात? जाणून घेऊयात याचे फायदे
भिजवलेले बदाम खाल्याने मेंदुसाठी फायदेशीर आहे तसंच, स्मरणशक्ती तल्लख होते
भिजवलेले बदाम खाल्ल्याने पोट दीर्घकाळापर्यंत भरलेले राहते. त्यामुळं तुम्ही ओव्हरइटिंग करत नाही
हार्ट हेल्थबाबतही भिजवलेले बदाम खाणे फायद्याचे आहे. कारण यात मोनोअनसॅच्युरेडेट फॅट्स असतात
भिजवलेले बदाम खाल्ल्याने बॅड कोलेस्ट्रॉल कमी होते आणि गुड कोलेस्ट्रॉल वाढवण्यास मदत होते.
