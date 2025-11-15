हार्ट हेल्थ ते मेंटल हेल्थ...; दररोज खा 'हे' 2 ड्रायफ्रुट

Mansi kshirsagar
Nov 15,2025


मेंदूच्या आकाराचे असलेले आक्रोड आरोग्यासाठी फारच फायदेशीर आहे.


मेंदूच्या आरोग्यासाठीही आक्रोड खूपच बहुगुणी आहे


अक्रोडमधील पोषक तत्व बुद्धी तल्लख करते तसंच, स्मरणशक्ती वाढवते


अक्रोडमध्ये अँटीऑक्सीडेंट, फायबर, ओमेगा 3 फॅटी अॅसिड असते. जे शरीरासाठी फायदेशीर आहे.


हृदय आणि मेंदूसाठीच नव्हे तर स्किनसाठीदेखील फायदेशीर आहे.


अक्रोडमध्ये हेल्दी फॅट्स असतात जे मेंदूच्या विकासासाठी फायदेशीर आहेत. याला ब्रेन फुड असंही म्हणतात.


