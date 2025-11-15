मेंदूच्या आकाराचे असलेले आक्रोड आरोग्यासाठी फारच फायदेशीर आहे.
मेंदूच्या आरोग्यासाठीही आक्रोड खूपच बहुगुणी आहे
अक्रोडमधील पोषक तत्व बुद्धी तल्लख करते तसंच, स्मरणशक्ती वाढवते
अक्रोडमध्ये अँटीऑक्सीडेंट, फायबर, ओमेगा 3 फॅटी अॅसिड असते. जे शरीरासाठी फायदेशीर आहे.
हृदय आणि मेंदूसाठीच नव्हे तर स्किनसाठीदेखील फायदेशीर आहे.
अक्रोडमध्ये हेल्दी फॅट्स असतात जे मेंदूच्या विकासासाठी फायदेशीर आहेत. याला ब्रेन फुड असंही म्हणतात.
