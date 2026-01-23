तुम्ही कधी हा विचार केला आहे का? की जिलबी खाल्याने काही आरोग्यदायी फायदे मिळतात. हे फायदे कोणते आहेत याबाबत जाणून घ्या.
आयुर्वेदानुसार सकाळी उपाशी पोटी दूध आणि जिलबी खाल्यास मायग्रेनपासून आराम मिळतो.
जिलबी खाल्याने शरीरात सेरोटोनिन नावाचा आनंदी हार्मोन तयार होते. ज्यामुळे मानसिक ताण दूर होतो.
जिलबीमध्ये मोठ्या प्रमाणात असलेली साखर शरीरातील ग्लुकोज वाढवते. ज्यामुळे त्वरीत ऊर्जा मिळते, थकवा दूर होतो.
जर तुम्हाला वजन वाढवायचे असेल तर, जिलबी खाणे हा एक सर्वोत्तम पर्याय आहे. देशी तुपातली जिलबी आणि दूध खाल्यास निरोगी चरबी वाढते.
एका संशोधनाप्रमाणे, काहीप्रमाणात गोड खाल्यास कामात किंवा अभ्यासात लक्ष केंद्रित करण्यास मदत होते.
गरम दुधात जिलबी भिजवून खाल्यास श्वसनाच्या किंवा दम्याच्या त्रासात आराम मिळतो.
शुद्ध तुपात बनलेल्या जिलबीमधील निरोगी फॅट्स त्वचेला नैसर्गिक ओलावा पुरवतात, त्वचा कोरडी होण्यापासून रोखतात.