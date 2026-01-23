आश्चर्यकारक! चक्क जिलबी खाल्याने आरोग्यदायी फायदे मिळतात

Manali Sagvekar
Jan 23,2026

आरोग्यदायी फायदे

तुम्ही कधी हा विचार केला आहे का? की जिलबी खाल्याने काही आरोग्यदायी फायदे मिळतात. हे फायदे कोणते आहेत याबाबत जाणून घ्या.

मायग्रेनपासून आराम

आयुर्वेदानुसार सकाळी उपाशी पोटी दूध आणि जिलबी खाल्यास मायग्रेनपासून आराम मिळतो.

सेरोटोनिन हार्मोन

जिलबी खाल्याने शरीरात सेरोटोनिन नावाचा आनंदी हार्मोन तयार होते. ज्यामुळे मानसिक ताण दूर होतो.

शरीरातील ग्लुकोज

जिलबीमध्ये मोठ्या प्रमाणात असलेली साखर शरीरातील ग्लुकोज वाढवते. ज्यामुळे त्वरीत ऊर्जा मिळते, थकवा दूर होतो.

जिलबी आणि दूध

जर तुम्हाला वजन वाढवायचे असेल तर, जिलबी खाणे हा एक सर्वोत्तम पर्याय आहे. देशी तुपातली जिलबी आणि दूध खाल्यास निरोगी चरबी वाढते.

लक्ष केंद्रित मदत

एका संशोधनाप्रमाणे, काहीप्रमाणात गोड खाल्यास कामात किंवा अभ्यासात लक्ष केंद्रित करण्यास मदत होते.

श्वसनाच्या त्रासात आराम

गरम दुधात जिलबी भिजवून खाल्यास श्वसनाच्या किंवा दम्याच्या त्रासात आराम मिळतो.

निरोगी फॅट्स

शुद्ध तुपात बनलेल्या जिलबीमधील निरोगी फॅट्स त्वचेला नैसर्गिक ओलावा पुरवतात, त्वचा कोरडी होण्यापासून रोखतात.

