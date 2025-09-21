Health Care: भात खाण्याची योग्य वेळ काय? दिवस की रात्र?

Tejashree Gaikwad
Sep 21,2025


भारतीय आहारात भाताला खूप महत्त्वाचं स्थान आहे.


मात्र प्रश्न असा आहे की भात दिवसाच्या वेळी खावा की रात्री?


सकाळी किंवा दुपारी भात खाल्ल्यास शरीराला त्यातील कार्बोहायड्रेट्स ऊर्जा देतात.


रात्री भात खाल्ल्यास तो लगेच पचत नाही. काही लोकांना रात्री भात खाल्ल्यानंतर आळस किंवा जडपणा जाणवतो.


भाताचं प्रमाण कमी ठेवून त्याबरोबर डाळ, हिरव्या भाज्या व सूप घेतल्यास तो संतुलित आहार ठरतो.


दिवसाच्या वेळी भात खाल्ल्यास तो उर्जेचा चांगला स्रोत ठरतो.


रात्री भात घेताना त्याचं प्रमाण कमी ठेवून हलक्या भाज्या व डाळींबरोबर खाल्ल्यास पचन सुरळीत होतं आणि आरोग्यावर वाईट परिणाम होत नाही.

