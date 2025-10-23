हल्ली बाराही महिने मिळणाऱ्या फळांमध्ये पेरुचाही समावेश होतो.
आतून पांढरा असणारा पेरु असो किंवा लाल पेरु असो मीठ आणि मिर्ची पावडर टाकून हे फळ फार चविष्ट लागतं.
मात्र पेरु सगळ्यांनाच आरोग्याच्या दृष्टीने फायद्याचा ठरत नाही. आज आपण अशा पाच प्रकारच्या लोकांसंदर्भात जाणून घेणार आहोत ज्यांनी या फळापासून दूर राहिलेलं आरोग्याच्या दृष्टीने योग्य ठरतं.
पेरुमध्ये साखरेचं प्रमाण बऱ्यापैकी असतं. त्यामुळेच मधुमेहाचा त्रास असलेल्यांनी अधिक प्रमाणात पेरु खाल्ल्यास त्यांच्या रक्तातील साखरेचं प्रमाण बिघडू शकतं.
जास्त प्रमाणात पेरु खाल्ल्यास बद्धकोष्ठता, पोटात गॅस होणं आणि पोट फुगण्यासारख्या समस्यांना तोंड द्यावं लागतं. पेरुतील घटकांचा विचार करता पोटाचा त्रास असलेल्यांनी मर्यादित प्रमाणातच पेरु खावा.
पेरुचं अधिक सेवन केल्यास अॅसिडिटी किंवा अपचनाचा त्रास होऊ शकतो. रिकाम्या पोटी पेरु खाणं अधिक त्रासदायक ठरु शकतं.
पेरुमध्ये फायबर आणि अॅसिड असतं. त्यामुळे पोटात जळजळ होणे किंवा अल्सरची समस्या निर्माण होऊ शकते. म्हणूनच असा त्रास होणाऱ्यांनी पेरुपासून दूर रहावे.
पेरु अधिक प्रमाणात खाल्ल्यास त्याचा परिणाम रक्तदाबावर होऊ शकतो. त्यामुळेच पेरुचं मर्यादित सेवन करावं.
(Disclaimer -वरील माहिती सामान्य संदर्भांवरून घेण्यात आली आहे. 'झी २४ तास' याची खातरजमा करत नाही.)