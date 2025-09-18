लघवीला फेस येत असेल तर...

लघवीला फेस येत असेल तर... तातडीने डॉक्टरांना भेटा! हे लक्षण धोकादायक कारण...

Swapnil Ghangale
Sep 18,2025

लघवीला फेस येण्याचा नेमका अर्थ काय?

असं असेल तर ही एक धोक्याची घंटा आहे. लघवीला फेस येण्याचा नेमका अर्थ काय? जाणून घेऊयात...

लघवीला फेस येत असेल तर...

लघवीला फेस येत असेल तर तुमच्या किडनीमध्ये काहीतरी समस्या आहे असं समजावं.

अनेक लक्षणं शरीरामध्ये दिसून येतात

मुळात किडनीच्या क्षमतेवर परिणाम झाला आहे हे दर्शवणारी अनेक लक्षणं शरीरामध्ये दिसून येतात. त्यापैकीच एक म्हणजे लघवीला फेस येणे.

डॉक्टरांचा सल्ला घेण्याची गरज

लघवीला फेस येण्याबरोबरच इतरही काही लक्षणं किडनीच्या प्रकृतीबद्दल काळजी घेण्याची तसेच डॉक्टरांचा सल्ला घेण्याची गरज असल्याचं दर्शवतात. ही लक्षणं कोणती ते ही पाहूयात...

चेहरा सुजणे

अचानक चेहरा सुजल्यासारखा वाटत असेल तर डॉक्टरांची भेट घ्या.

त्वचा कोरडी पडणे खाज येणे

त्वचा कोरडी पडून सतत खाज येत असेल तर डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

संभ्रम निर्माण होणे

संभ्रम निर्माण होणे याला ब्रेन फॉग म्हणजेच मेंदू काम करायचं थांबणे असंही म्हणतात.

श्वासातून येणारी दुर्गंधी

हे सुद्धा किडनीसंदर्भातील विकाराचा इशारा देणारं लक्षण आहे.

फार थकल्यासारखं वाटणं

अचानक थकवा जाणवत असेल तर तातडीने डॉक्टरांशी सल्ला मसलत करा.

श्वास घेण्यास त्रास होणे

श्वास घेताना त्रास होत असला तरी हे किडनीसंदर्भातील विकाराचं लक्षण असू शकतं असं म्हणता येईल. अशावेळी डॉक्टरांना भेटणं फायद्याचं ठरतं.

वैद्यकीय सल्ला घेणे आवश्यक

(Disclaimer - येथे दिलेली माहिती घरगुती उपचार आणि सामान्य माहितीवर आधारित आहे. ती स्वीकारण्यापूर्वी वैद्यकीय सल्ला घेणे आवश्यक आहे. ZEE 24 तास याला दुजोरा देत नाही.)

