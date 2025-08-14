सकाळ-सकाळ 'या' लोकांनी चुकूनही लिंबू-पाणी पिऊ नये!

Mansi kshirsagar
Aug 14,2025


लिंबू पाणी पिणे शरीरासाठी खूपच फायदेशीर आहे


सकाळी लिंबू पाणी प्यायल्याने शरीरात उर्जा राहते तसंच, शरीर डिटॉक्स होते


पण या लोकांनी चुकूनही लिंबू पाणी पिऊ नये


पोटाचा अल्सर, किडनी स्टोन या समस्या असतील तर त्यांनी लिंबू पाणी पिऊ नये


लिंबू पाण्यात असलेल्या सायट्रिक अॅसिडच्या कारणामुळं पोटात जळजळ होऊ शकते


या अॅसिडमुळं पोटात अल्सर होण्याचा धोका होऊ शकतो


ज्या लोकांचे दात नाजूक असतात त्यांनीही लिंबू पाणी प्यायल्यामुळं दातावरील इनॅमल नष्ट होऊ शकतात


काही लोकांना लिंबू पाणी प्यायल्यामुळं पचनासंबंधी समस्या होऊ शकतात (Disclaimer: येथे दिलेली माहिती सामान्य माहितीवर आधारित आहे. ZEE 24 TAAS त्याची पुष्टी करत नाही.)

