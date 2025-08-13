'या' लोकांनी चुकूनही खावू नये अक्रोड

Mansi kshirsagar
Aug 13,2025


अक्रोड हा असा सुकामेवा आहे जो आरोग्यासाठी फारच फायदेशीर आहे


यात व्हिटॅमिन, फायबर, मॅग्निशियम आणि अँटीऑक्सिडेंट, व्हिटॅमिन ई सारखे गुण असतात


अक्रोड खाल्ल्याने शरीरातील अनेक समस्यांवर मात करता येते. मात्र काही लोकांसाठी अक्रोड नुकसानदायक ठरु शकते


ज्या लोकांना स्टोनची समस्या आहे त्यांनी चुकूनही अक्रोड खावू नये


अक्रोडमध्ये ऑक्सालेटची मात्रा जास्त असते त्यामुळं किडणी स्टोनचा धोका वाढतो


तसंच, ज्यांचे वजन जास्त आहे आणि तुम्ही डाएट करत असाल तर अक्रोड खावू नये


पचनासंबंधी समस्या असल्यासही अक्रोड खावू नये


(Disclaimer: येथे दिलेली माहिती सामान्य माहितीवर आधारित आहे. ZEE 24 TAAS त्याची पुष्टी करत नाही.)

