हिवाळ्यात घरच्या घरी बनवा खजूरपासून बनलेली 'ही' शुगर फ्री हेल्दी कँडी!
हिवाळ्यात शरीराची रोगप्रतीकारकशक्ती कमकुवत होते.
शरीराला ऊर्जा आणि पोषणाची फारच आवश्यकता भासते.
यासाठी तुम्ही खजूरचा वापर करून घरच्या घरी हेल्दी आणि चविष्ट कँडी तयार करू शकता.
खजूर कँडी बनवण्यासाठी सर्वप्रथम काही खजूर घेऊन त्यातील बिया काढून टाका.
आता काजू आणि बदाम असा सुका मेवा बारीक चिरून घ्या.
नंतर मिक्सरच्या मदतीने बिया काढलेला खजूरांची पेस्ट तयार करा.
यानंतर खजूरांच्या घट्ट पेस्टमध्ये बारीक चिरलेला सुका मेवा घालून एकत्र करा.
आता यामध्ये गरजेनुसार तूप घालून घट्ट मिश्रण तयार करा.
आता एका ताटात तूप पसरवून त्यावर तयार मिश्रण पसरवा.
थोडा वेळ फ्रिजमध्ये सेट करण्यासाठी ठेवा. नंतर लहान चौकोनी काप करा.
तयार झालेली हेल्दी आणि चविष्ट खजूर कँडी तुमच्या लहान मुलांसह घरातील मोठ्यांनाही द्या.
या कँडीमध्ये कोणत्याही प्रकारची साखरेचा वापर केला जात नाही.
तुम्ही डाएटींग करत असाल तर लहान गोड खाण्याच्या क्रेविंगसाठी हा एक सर्वोत्तम पर्याय आहे.