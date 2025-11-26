हे लक्षणं म्हणजे हार्ट अटॅकचा इशारा; अगदी सहज जाणवणारा हा बदल कोणता?

हल्ली हार्ट अटॅकची प्रकरणं फार वाढली आहेत. अगदी लहान वयाच्या मुलांनाही हार्ट अटॅक आल्याचं पाहायला मिळतं.
मात्र काही साध्या लक्षणांवरुन तुम्हाला हृदयासंदर्भातील समस्या आहेत की नाही याचा अंदाज बांधता येईल.
हृदयविकाराचा झटका येणार असेल तर अनेकदा शरीराच्या डाव्या बाजूला दुखू लागतं. हळूहळू हे दुखणं शरीरभर पसरत जातं.
अनेकांचा डावा हात अचानक दुखू लागतो. याकडे दुर्लक्ष केलं आणि खरोखरच हृदयाशीसंबंधित समस्या असेल तर या दुखण्याचं रुपांतर हृदयविकाराच्या झटक्यात होतं.
आपला डावा हात काही कारण नसताना अचानक दुखणं हे सामान्यपणे हृदयासंदर्भातील समस्यांकडे इशारा करतं.
आपलं हृदय शरीराच्या डाव्या बाजूला त्यामुळेच हृदयासंदर्भातील काही समस्या असल्यास शरीराची डावी बाजू दुखू लागते.
