हे लक्षणं म्हणजे हार्ट अटॅकचा इशारा; अगदी सहज जाणवणारा हा बदल कोणता?

Swapnil Ghangale
Nov 26,2025

मुलांनाही हार्ट अटॅक

हल्ली हार्ट अटॅकची प्रकरणं फार वाढली आहेत. अगदी लहान वयाच्या मुलांनाही हार्ट अटॅक आल्याचं पाहायला मिळतं.

हृदयासंदर्भातील समस्या आहेत की नाही?

मात्र काही साध्या लक्षणांवरुन तुम्हाला हृदयासंदर्भातील समस्या आहेत की नाही याचा अंदाज बांधता येईल.

डाव्या बाजूला दुखू लागतं

हृदयविकाराचा झटका येणार असेल तर अनेकदा शरीराच्या डाव्या बाजूला दुखू लागतं. हळूहळू हे दुखणं शरीरभर पसरत जातं.

दुखण्याचं रुपांतर हृदयविकाराच्या झटक्यात

अनेकांचा डावा हात अचानक दुखू लागतो. याकडे दुर्लक्ष केलं आणि खरोखरच हृदयाशीसंबंधित समस्या असेल तर या दुखण्याचं रुपांतर हृदयविकाराच्या झटक्यात होतं.

हृदयासंदर्भातील समस्यांकडे इशारा

आपला डावा हात काही कारण नसताना अचानक दुखणं हे सामान्यपणे हृदयासंदर्भातील समस्यांकडे इशारा करतं.

डाव्या बाजूला असतं हदय

आपलं हृदय शरीराच्या डाव्या बाजूला असतं.


आपलं हृदय शरीराच्या डाव्या बाजूला त्यामुळेच हृदयासंदर्भातील काही समस्या असल्यास शरीराची डावी बाजू दुखू लागते.

डॉक्टरांचा सल्ला घ्या

ही माहिती सामान्य ज्ञानावर आधारित आहे. कोणतीही समस्या जाणवली किंवा त्रास होऊ लागल्यास तातडीने डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा. (सर्व फोटो प्रातिनिधिक)

