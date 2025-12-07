हिवाळ्यात हाय ब्लडप्रेशरच्या रुग्णांनी जास्त काळजी घेण्याचा सल्ला दिला जातो. कारण थंडीत ब्लडप्रेशर वाढण्याचा, हृदयाशी संबंधित धोका जास्त असतो.
तेव्हा हिवाळ्यात ब्लडप्रेशरच्या रुग्णांनी काही गोष्टी खाणं टाळायला हवं. जास्त मीठ हे शरीरात पाणी रोखून ठेवतं. ज्यामुळे ब्लड प्रेशर वाढतं. त्यामुळे जास्त मीठ असलेले पदार्थ जसे लोणचं, पापड, नमकीन, प्रोसेस्ड फूड इत्यादींपासून दूर राहायला हवं.
तळलेल्या पदार्थांमध्ये संतृप्त चरबीचे प्रमाण जास्त असते, ज्यामुळे रक्तवाहिन्या कडक होऊन रक्तदाब वाढू शकतो. समोसे, शॉर्टब्रेड आणि पकोडे यांसारखे पदार्थ हाय ब्लडप्रेशरच्या रुग्णांनी टाळायला हवेत.
लाल मांसामध्ये हाय फॅट आणि सोडियम आढळते, ज्यामुळे ब्लडप्रेशर वाढू शकतो. याऐवजी हलकं आणि कमी फॅट वालं प्रोटीन खाणं खूप चांगलं राहतं.
चिप्स, फ्रेंच फ्राईज, इन्स्टंट नूडल्स आणि प्रक्रिया केलेले स्नॅक्समध्ये सोडियम आणि प्रिझर्वेटिव्ह्ज जास्त असतात. ज्यामुळे ब्लडप्रेशर तात्काळ वाढू शकतं.
जास्त चहा, कॉफी किंवा एनर्जी ड्रिंक्समुळे तुमच्या हृदयाची गती वाढू शकते आणि हाय ब्लडप्रेशरच्या रुग्णांना जास्त त्रास होऊ शकतो.
साखरेच्या जास्त सेवनामुळे वजन वाढत आणि ब्लड प्रेशर प्रभावित होतं. गुलाब जामुन, हलवा, केक आणि गोड पेये खाणे टाळा किंवा ते खूप कमी प्रमाणात घ्या.
(इथं दिलेली माहिती तज्ज्ञांशी केलेल्या चर्चेवर आधारित आहे. ही एक सामान्य माहिती आहे. कोणताही व्यक्तीगत सल्ला नाही. आपण कोणत्याही पदार्थाचं सेवन करण्याआधी याबद्दल डॉक्टर किंवा तज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा. संबंधित माहितीसाठी ZEE 24 Taas जबाबदार नसेल.)