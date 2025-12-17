महाराष्ट्रातील प्रसिद्ध स्नॅक्सपैकी एक म्हणजे 'बाकरवडी'.
महाराष्ट्रात बाकरवडी अगदी कधीही फारच आवडीने खाल्ली जाते.
आज आम्ही तुम्हाला ही बाकरवडी घरच्या घरी बनवायची हे सांगणार आहोत.
बाकरवडी बनवण्यासाठी सर्वप्रथम एका भांड्यात मैदा आणि बेसन घ्या.
त्यात तेल, चवीनुसार मीठ, पाणी घालून पीठ तयार करा. हे पीठ काहीवेळ झाकून ठेवा.
आता एका पॅनमध्ये तीळ, खसखस, बडीशेप आणि धणे खमंग भाजून घ्या.
यानंतर एका पॅनमध्ये गरम तेलात जिरे, आले आणि लसूणची फोडणी द्या.
आता त्यात किसलेले सुके खोबरे, शेव, साखर, बेसन, मसाले आणि मीठ घालून भाजून घ्या.
तयार पीठाचे गोळे करून चपातीसारखे लाटून घ्या.
खोबऱ्याचे मिश्रण चपातीवर पसरवा आणि रोल करून घ्या.
आता रोल केलेल्या चपातीचे लहान काप करून घ्या.
हे काप गरम तेलात कुरकुरीत आणि सोनेरी होईपर्यंत तळून घ्या.
तयार झालेली बाकरवडी हवाबंद डब्यात भरून ठेवा.