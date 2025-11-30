हिवाळ्यात थंडीमुळे सांधेदुखीचा त्रास वाढलाय? करा 'हे' घरगुती उपाय

Pooja Pawar
Nov 30,2025


थंडीत सांधेदुखीशी संबंधित आजार वाढतात. पण काही घरगुती उपाय तुम्हाला यापासून आराम देऊ शकतात.

मेथीच्या बिया :

मेथीच्या बिया खाल्ल्याने सांधेदुखीपासून आराम मिळतो. रात्रभर पाण्यात बिया भिजवून सकाळी रिकाम्या पोटी चावल्याने सांधेदुखीची वेदना आणि सूज कमी होते.

लसूण आणि तेल मालिश :

मोहरी किंवा ऑलिव्ह ऑइलमध्ये 4 ते 5 लसूण पाकळ्या शिजवा. मग कोमट तेलाने वेदनादायक भागाची मालिश करा. यामुळे रक्ताभिसरण सुधारते आणि वेदना कमी होतात.

हळदीचे दूध:

एका ग्लास कोमट दुधात एक चमचा हळद पावडर आणि चिमूटभर काळी मिरी मिसळून झोपण्यापूर्वी प्या. यामुळे वेदना आणि सूज कमी होण्यास देखील मदत होते.

आल्याचा चहा किंवा काढा:

दररोज सकाळी आल्याला बारीक करून त्याची चहा किंवा काढा प्यायल्याने सांधेदुखी कमी होते.


ओव्याच्या बिया एका तव्यावर हलकं गरम करा आणि त्यांना सुती कापडात गुंडाळा जेणेकरून त्यांचा गठ्ठा तयार होईल. हा गठ्ठा वेदनादायक भागावर लावा.

एप्सम सॉल्ट:

एक कप एप्सम सॉल्ट कोमट पाण्यात विरघळवून त्यात तुमचे पाय 15 ते 20 मिनिटे बुडवा. यामुळे सांधेदुखी पासून आराम मिळू शकतो.


