ओठांभोवतीचा काळेपणा घालवण्यासाठी घरगुती उपाय, ओठ दिसतील तजेलदार

Soneshwar Patil
Sep 19,2025


ओठांभोवतीचा काळेपणा दूर करण्यासाठी तुम्ही घरगुती उपायांचा अवलंब करू शकता.


यामध्ये लिंबू वापरून शकता. त्यामध्ये नैसर्गिक ब्लीचिंग गुणधर्म असतात. ते त्वचेला मॉइश्चरायझ करतात.


अर्धा चमचा मध आणि एक चमचा लिंबाचा रस मिसळून ते ओठांभोवतीच्या काळ्या भागावर 10-15 मिनिटे लावा.


किंवा बटाट्याच ब्लीचिंग रस हा देखील त्वचेचा रंग हलका करण्यास मदत करतो.


बदाम तेलामध्ये व्हिटॅमिन ई भरपूर असते. यामुळे तुमची त्वचा देखील निरोगी राहते.


हे ओठांवर लावा आणि बोटांनी हलक्या हाताने मसाज करा. यामुळे काळेपणा कमी होण्यास मदत होते.


(Disclaimer - वरील माहिती सामान्य संदर्भांवरून घेण्यात आली आहे. 'झी २४ तास' याची खातरजमा करत नाही.)

