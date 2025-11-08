बॉटलचं झाकण उघडल्यावर अल्कोहोल किती वेळात संपवायचं असतं? जाणून तुम्हाला आश्चर्य वाटेल.
वाईन जितकी जुनी तितकी तिची चव चांगली असे म्हणताना तुम्ही भारतीयांना ऐकले असेल.
सर्वच वाईन कालांतराने इतक्या चांगल्या राहत नाहीत, हेही तितकं खरं आहे.
अल्कोहोलचे अनेक प्रकार आहेत. प्रत्येकाची साठवणूक तारीख वेगळी असते. प्रत्येक बाटलीची एक्सपायरी बूच उघडल्यापासून सुरु होते.
रंग आणि चव कमी झाल्यावर समजून जा की वाईनची एक्सपायरी जवळ आलीय.
उघडलेल्या वाईनच्या बाटलीत जितके कमी अल्कोहोल असेल तितकी त्याची एक्सपायरी लवकर येईल, असे बिनवाईजच्या अहवालात म्हटलंय.
रमबद्दल बोललो तर बूच उघडल्यानंतर 6 महिन्यांच्या आत संपवायला हवी.
बाटलीमध्ये जास्त ऑक्सिजनयुक्त हवा असल्याने ऑक्सिडेशन आणि विघटन लवकर होते.
काही बियर त्यांच्या एक्सपायरीनंतर 6-9 महिने पिण्यायोग्य मानली जाते.
