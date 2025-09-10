बदाम आणि अक्रोड हे नेहमी भिजवून खावे असं सांगितलं जातं. पण हे नक्की किती वेळ भिजवावेत? हे जाणून घ्या
बादाम रात्रीभर (सुमारे 8–10 तास) पाण्यात भिजवणे उत्तम मानले जाते.
सकाळी त्याची साल काढून खाल्ल्यास पचन सोपे होते आणि त्यातील पोषक घटक शरीराला अधिक चांगल्या प्रकारे मिळतात.
अक्रोड 4–6 तास पाण्यात भिजवून खाणे फायदेशीर ठरते.
भिजवल्यानंतर अक्रोडातील टॅनिन्स कमी होतात, ज्यामुळे त्याची चव सौम्य होते आणि पोषणमूल्य अधिक चांगले शोषले जाते.
भिजवल्यामुळे सुकामेवा मऊ होतो आणि सहज पचतो.
म्हणूनच, बादाम रात्रीभर व अक्रोड 4–6 तास भिजवून सकाळी खाणे आरोग्यासाठी सर्वोत्तम आहे.