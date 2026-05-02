कापलेला कलिंगड किती दिवस खाण्यास योग्य राहतो हे जाणून घेऊयात.
कापलेला कलिंगड किती दिवस खाण्यास योग्य राहतो, हे तो कसा स्टोअर करतो यावर अवलंबून असते.
फ्रिजमध्ये ठेवला असल्यास कापलेला टरबूज साधारण 3 ते 4 दिवस सुरक्षितपणे खाऊ शकता.
रूम टेम्परेचरवर (बाहेर ठेवल्यास) 4–5 तासांपेक्षा जास्त ठेवणे टाळा, कारण तो लवकर खराब होऊ शकतो.
टरबूज कापल्यानंतर एअरटाइट डब्यात किंवा प्लास्टिक रॅपने झाकून ठेवा
फ्रिजमध्ये 4°C च्या आसपास तापमानात ठेवणे उत्तम. कापलेल्या भागावर धूळ किंवा बॅक्टेरिया लागू नयेत याची काळजी घ्या
ताजे कापलेले कलिंगड खाणे नेहमीच उत्तम. जास्त दिवस साठवण्यापेक्षा 2–3 दिवसांत संपवणे सुरक्षित आणि आरोग्यासाठी चांगले आहे.