किती दिवस ताप आल्यावर ब्लड टेस्ट करायला हवी?

Pooja Pawar
Sep 23,2025


सध्या बदलत्या वातावरणामुळे अनेकांना ताप, सर्दी खोकला सारख्या आजारांची साथ आली आहे.


शरीरात व्हायरल किंवा बॅक्टेरियल इंफेक्शन होतं तेव्हा ताप येतो. ताप आल्यावर अनेकजण पॅरासिटामोल सारख्या गोळ्या घेतात.


काहीवेळा ताप 2 ते 3 दिवसात बरा होतो, तर काहीवेळा 4 ते 5 दिवस होऊन सुद्धा ताप बरा होत नाही.


डॉक्टरांच्या सांगण्यानुसार साधारणपणे व्हायरल ताप हा 4 ते 5 दिवसात बरा व्हायला हवा. पण जर ताप डेंग्यू, मलेरिया, टायफॉइड किंवा इतर संसर्गामुळे असेल तर तो बरा होण्यासाठी बराच वेळ लागतो.


डॉक्टरांच्या सांगण्यानुसार जर कोणाला 3 ते 4 दिवस ताप येत असेल तर ब्लड टेस्ट करून घेतली पाहिजे. जेणेकरून योग्यवेळी आजाराचं निदान होऊ शकेल आणि उपचार घेऊन रुग्ण बरा होऊ शकतो.


(इथं दिलेली माहिती तज्ज्ञांशी केलेल्या चर्चेवर आधारित आहे. ही एक सामान्य माहिती आहे. कोणताही व्यक्तीगत सल्ला नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टर किंवा तज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा. संबंधित माहितीसाठी ZEE 24 Taas जबाबदार नसेल.)

