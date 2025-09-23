सध्या बदलत्या वातावरणामुळे अनेकांना ताप, सर्दी खोकला सारख्या आजारांची साथ आली आहे.
शरीरात व्हायरल किंवा बॅक्टेरियल इंफेक्शन होतं तेव्हा ताप येतो. ताप आल्यावर अनेकजण पॅरासिटामोल सारख्या गोळ्या घेतात.
काहीवेळा ताप 2 ते 3 दिवसात बरा होतो, तर काहीवेळा 4 ते 5 दिवस होऊन सुद्धा ताप बरा होत नाही.
डॉक्टरांच्या सांगण्यानुसार साधारणपणे व्हायरल ताप हा 4 ते 5 दिवसात बरा व्हायला हवा. पण जर ताप डेंग्यू, मलेरिया, टायफॉइड किंवा इतर संसर्गामुळे असेल तर तो बरा होण्यासाठी बराच वेळ लागतो.
डॉक्टरांच्या सांगण्यानुसार जर कोणाला 3 ते 4 दिवस ताप येत असेल तर ब्लड टेस्ट करून घेतली पाहिजे. जेणेकरून योग्यवेळी आजाराचं निदान होऊ शकेल आणि उपचार घेऊन रुग्ण बरा होऊ शकतो.
