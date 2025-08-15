आठवड्यातून कितीवेळा केसांना कांद्याचा रस लावावा?

Pooja Pawar
Aug 15,2025


कांद्याचा रस हा केसांच्या आरोग्यासाठी अत्यंत फायदेशीर ठरतो. तेव्हा दिवसातून कितीवेळा कांद्याचा रस लावावा याविषयी जाणून घेऊयात.


कांडा किसून त्यात नारळाचे तेल मिसळा आणि केसांना लावा.


आठवड्यातून 2 ते 3 वेळा केसांमध्ये कांद्याचा रस लावायला हवा.


आठवड्यातून तीन वेळा केसांना कांद्याचा रस लावल्याने केसं लांब, मजबूत आणि दाट होतात.


केस गळती थांबवायची असेल तर कांद्याचा रस केसांना लावल्यास ते प्रभावी ठरू शकतं.


(इथं दिलेली माहिती तज्ज्ञांशी केलेल्या चर्चेवर आधारित आहे. ही एक सामान्य माहिती आहे. कोणताही व्यक्तीगत सल्ला नाही. कोणतीही गोष्ट केसांना लावण्यापूर्वी याबद्दल डॉक्टर किंवा तज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा. संबंधित माहितीसाठी ZEE 24 Taas जबाबदार नसेल.)

