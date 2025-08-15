कांद्याचा रस हा केसांच्या आरोग्यासाठी अत्यंत फायदेशीर ठरतो. तेव्हा दिवसातून कितीवेळा कांद्याचा रस लावावा याविषयी जाणून घेऊयात.
कांडा किसून त्यात नारळाचे तेल मिसळा आणि केसांना लावा.
आठवड्यातून 2 ते 3 वेळा केसांमध्ये कांद्याचा रस लावायला हवा.
आठवड्यातून तीन वेळा केसांना कांद्याचा रस लावल्याने केसं लांब, मजबूत आणि दाट होतात.
केस गळती थांबवायची असेल तर कांद्याचा रस केसांना लावल्यास ते प्रभावी ठरू शकतं.
