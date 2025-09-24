Hair Care: आठवड्यात किती वेळा केस धुवावेत?

Tejashree Gaikwad
Sep 24,2025


केस धुण्याचं प्रमाण प्रत्येक व्यक्तीच्या केसांच्या प्रकारावर, टाळूतील तेलकटपणावर आणि लाईफस्टाईलवर अवलंबून असतं.

सामान्य केस असतील तर

आठवड्यातून 2 ते 3 वेळा केस धुणं पुरेसं असतं.

तेलकट केस असतील तर

आठवड्यातून 3 ते 4 वेळा धुतले तरी चालतात. काही लोकांना दर दुसऱ्या दिवशी धुण्याची गरज भासू शकते.

कोरडे केस असतील तर

आठवड्यातून १ ते २ वेळा धुणं योग्य ठरतं, कारण वारंवार धुतल्याने कोरडेपणा वाढतो.

स्टाइलिंग प्रॉडक्ट्स वापरत असाल तर

केसात जमा होणारी घाण टाळण्यासाठी थोडं जास्त वेळा धुणं आवश्यक ठरू शकतं.

लक्षात ठेवा

जास्त वेळा केस धुतल्याने केसातील नैसर्गिक तेल निघून जातं.

लक्षात ठेवा

खूप कमी वेळा केस धुतल्यास केस चिकट दिसू शकतात किंवा टाळूला कोंडा होऊ शकतो.

