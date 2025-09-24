केस धुण्याचं प्रमाण प्रत्येक व्यक्तीच्या केसांच्या प्रकारावर, टाळूतील तेलकटपणावर आणि लाईफस्टाईलवर अवलंबून असतं.
आठवड्यातून 2 ते 3 वेळा केस धुणं पुरेसं असतं.
आठवड्यातून 3 ते 4 वेळा धुतले तरी चालतात. काही लोकांना दर दुसऱ्या दिवशी धुण्याची गरज भासू शकते.
आठवड्यातून १ ते २ वेळा धुणं योग्य ठरतं, कारण वारंवार धुतल्याने कोरडेपणा वाढतो.
केसात जमा होणारी घाण टाळण्यासाठी थोडं जास्त वेळा धुणं आवश्यक ठरू शकतं.
जास्त वेळा केस धुतल्याने केसातील नैसर्गिक तेल निघून जातं.
खूप कमी वेळा केस धुतल्यास केस चिकट दिसू शकतात किंवा टाळूला कोंडा होऊ शकतो.