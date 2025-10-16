100 ग्रॅम सोयाबीन किती दडलेलं असतं प्रोटीन? आकडा जाणून वाटेल आश्चर्य

Tejashree Gaikwad
Oct 16,2025


सोयाबीनला ‘व्हेजिटेरियन प्रोटीनचा राजा’ म्हटलं जातं, कारण यात इतर कोणत्याही वनस्पतीजन्य अन्नापेक्षा जास्त प्रमाणात प्रोटीन असतं.


आजच्या हेल्थ कॉन्शस जगात सोयाबीनचं सेवन करणे म्हणजे शरीराला नैसर्गिक ऊर्जेचा आणि पोषणाचा उत्तम स्रोत देणे.


फक्त 100 ग्रॅम सोयाबीनमध्ये सुमारे 36 ते 40 ग्रॅम प्रोटीन असतं. जे एका अंड्याच्या किंवा चिकनच्या तुलनेतही जास्त आहे!


याशिवाय यात, कार्बोहायड्रेट्स: 30%, फॅट : 18-20%, फायबर: 9% असतात.


व्हिटॅमिन B-कॉम्प्लेक्स, फॉलिक अ‍ॅसिड सोबतच कॅल्शियम, आयर्न, मॅग्नेशियम, झिंक आणि पोटॅशियम असतात.


उच्च प्रोटीनमुळे स्नायू मजबूत ठेवायला आणि व्यायामानंतर रिकव्हरीसाठी मदत होते.


दररोज 25-30 ग्रॅम सोया प्रोटीन घेणं फायदेशीर आहे, पण जास्त प्रमाणात सेवन केल्यास पचनावर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे मर्यादित पण नियमित सेवन सर्वात योग्य.

