प्रोटीन मसल्स तयार करण्यास मदत करतात. ते बॉडी रिपेयरिंग आणि टीश्यूची देखभाल करण्यास सुद्धा मदत करतात. प्रोटीन आपल्या त्वचेसाठी आणि केसांसाठी सुद्धा आवश्यक पोषकतत्व आहे.
वय, वजन, लिंग आणि शारीरिक हालचालींनुसार प्रोटीनची आवश्यकता ही व्यक्तीपरत्वे बदलत जाते.
प्रोटीनची मूलभूत आवश्यकता प्रति व्यक्ती प्रति किलोग्राम 0.8 ग्रॅम आहे, परंतु शारीरिकदृष्ट्या सक्रिय व्यक्तींसाठी ही आवश्यकता वाढू शकते.
आहारतज्ज्ञांच्या मते, उच्च शारीरिक तंदुरुस्ती असलेल्या लोकांनी त्यांच्या शरीराच्या वजनाच्या प्रति किलोग्रॅम 1 ग्रॅम प्रोटीनचे सेवन करावे.
खेळाडूंना प्रति किलोग्रॅम 1.6 ग्रॅम प्रोटीनची आवश्यक असू शकते.
गर्भवती महिलांनी देखील प्रोटीनचे सेवन वाढवावे, कारण प्रोटीन त्यांच्या न जन्मलेल्या बाळाच्या वाढीसाठी आवश्यक असतात. या संदर्भात डॉक्टरांचा सल्ला घेऊ शकता.
अंडी, मासे, चिकन आणि मटण हे मांसाहारी पदार्थ प्रोटीनचे चांगले स्रोत आहेत. तर शाकाहारी पदार्थांमध्ये दुग्धजन्य पदार्थ, काजू आणि डाळी यांमध्ये प्रोटीनचे चांगले स्रोत आढळते.
आवश्यकतेपेक्षा जास्त प्रोटीनचे सेवन केल्याने हाडं कमकुवत होऊ शकतात, वजन वाढू शकतं, मूत्रपिंड आणि यकृतावरही नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो.
(इथं दिलेली माहिती तज्ज्ञांशी केलेल्या चर्चेवर आधारित आहे. ही एक सामान्य माहिती आहे. कोणताही व्यक्तीगत सल्ला नाही. आपण कोणत्याही पदार्थाचं सेवन करण्याआधी याबद्दल डॉक्टर किंवा तज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा. संबंधित माहितीसाठी ZEE 24 Taas जबाबदार नसेल.)