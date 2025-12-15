कान किती दिवसांनी स्वच्छ करायला हवेत?

Pooja Pawar
Dec 15,2025


कानात मेण जमा होते तेव्हा तो स्वच्छ करणे आवश्यक असते. बऱ्याचदा लोक दररोज स्वतःचे कान स्वतः स्वच्छ करतात पण असं करणं योग्य नाही.


आठवड्यातून एकदा किंवा दोनदा कान स्वच्छ करणे ठीक आहे. जर कानात जास्त मेण जमा झाले असेल तर ईएनटी डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा.


कान स्वच्छ करण्यासाठी, एका भांड्यात कोमट पाणी घ्या, डोक्यावर टॉवेल ठेवा आणि 10 ते 15 मिनिटे वाफ घ्या आणि नंतर टिश्यूने कान हळूवारपणे पुसून टाका.


लहान मुलांचे कान खूप सेन्सेटिव्ह असतात, तेव्हा त्यांचे कान डॉक्टरांकडेच नेऊन स्वच्छ करावेत.


तुम्ही स्वतः कान स्वच्छ करत असाल तर त्यात तेल किंवा थेंब टाकू नका. असं करणं हानिकारक असू शकते.


(इथं दिलेली माहिती तज्ज्ञांशी केलेल्या चर्चेवर आधारित आहे. ही एक सामान्य माहिती आहे. कोणताही व्यक्तीगत सल्ला नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टर किंवा तज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा. संबंधित माहितीसाठी ZEE 24 Taas जबाबदार नसेल.)

