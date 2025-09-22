2 ते 3 आकाराचे कांदे सोडून कापून घ्या. मग कांदे मिक्सरमध्ये वाटून त्याचा रस काढून गाळून घ्या.
कांद्याचं रस कापसाच्या बोळ्याने किंवा बोटांनी सरळ स्कल्पवर लावा.
कांद्याचा रस स्कल्पवर लावल्यावर 5 ते 10 मिनिटं चांगला मसाज करा. जेणेकरून केसांमध्ये ते नीट मुरलं जाईल.
कांद्याचा रस केसांमध्ये 30 ते 40 मिनिटं लावून ठेवा. त्यानंतर शॅम्पूने केस धुवून टाका जेणेकरून कांद्याचा वास सुद्धा निघून जाईल.
कांद्याचा रस आठवड्यातून 2 ते 3 वेळा केसांमध्ये लावल्याने केस गळती कमी होऊ शकते. तसेच केस दाट आणि लांब होऊ शकतात.
(इथं दिलेली माहिती तज्ज्ञांशी केलेल्या चर्चेवर आधारित आहे. ही एक सामान्य माहिती आहे. कोणताही व्यक्तीगत सल्ला नाही. आपण कोणत्याही पदार्थाचा केसांमध्ये वापर करण्याआधी याबद्दल डॉक्टर किंवा तज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा. संबंधित माहितीसाठी ZEE 24 Taas जबाबदार नसेल.)