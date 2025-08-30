पावसाळ्यात जीन्स धुतल्यावर त्या लवकर सुकत नाहीत. अशावेळी काय करावं असा प्रश्न पडतो. तेव्हा काही सोप्या ट्रिक्स जाणून घेऊयात ज्यामुळे जीन्स काही वेळात सुकतील.
कडक उन्हात जीन्स सुकवल्याने त्याचे रंग निघून जातात. अशावेळी तुम्ही जीन्स नेहमी सावलीत आणि उलट करून सुकवायला ठेवा.
जीन्स लवकर सुकवण्यासाठी ती टॉवेलमध्ये गुंडाळून पिळून काढा आणि त्यातील एक्स्ट्रा पाणी काढून टाका.
जीन्स सुकवण्यासाठी हेअर ड्रायरचा उपयोग करू शकता.
जीन्स लवकर सुकवायची असेल तर हिटर जवळ ठेवा आणि सुकवा. यामुळे गरम वाफांमुळे जीन्स लवकर सुकेल.
जीन्सवर काही ठिकाणी डाग पडले असतील तर संपूर्ण जीन्स धुण्यापेक्षा ब्रश आणि साबणाचा वापर करून विशिष्ठ डाग पडलेला भाग साफ करा.
जीन्स सुकवण्यासाठी तुम्ही इस्त्रीचा वापर करू शकता. ज्यामुळे जीन्स अगदी सहज सुकेल.