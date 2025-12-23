आवळा पोषकतत्वांनी समृद्ध असून व्हिटॅमिन सीने भरपूर असतं. तसेच आवळा हा फायबर, अँटीऑक्सिडंट्स, लोह आणि कॅल्शियमचा सुद्धा चांगला स्रोत आहे.
आवळा हा त्याच्यातील व्हिटॅमिन सी आणि अँटिऑक्सिडंट गुणधर्मांमुळे त्वचा आणि केसांसाठी फायदेशीर मानला जातो.
आवळ्यामुळे रोगप्रतिकारक शक्ती वाढण्यास मदत होते आणि पचनक्रिया सुधारण्यास मदत होते.
अनेकजण आवळा चालून किंवा त्याचा ज्यूस काढून पितात. मात्र आवळ्यातील सगळे पोषकतत्व शरीराला मिळावेत यासाठी त्याचे सेवन कशा प्रकारे करावे हे जाणून घेऊयात.
आवळा आरोग्यासाठी फायदेशीर असला तरी त्याचे योग्य पद्धतीने खाल्ल्याने शरीराला आवश्यक असलेले पोषक घटक मिळतात.
आवळा दोन्ही प्रकारे खाल्ला जाऊ शकतो, मात्र तो चघळून खाल्ल्याने शरीराला अधिक फायदे मिळतात. यामुळे आवळ्यातून मिळणारे सर्व पोषक घटक थेट शरीराला मिळतात आणि दातांचा तसेच जबड्याचा व्यायाम सुद्धा होतो.
आवळा आरोग्यासाठी चांगला असला तरी तो सर्वांसाठी योग्य नाही. किडनी स्टोन, मधुमेह, थायरॉईड समस्या आणि सर्दी असलेल्या लोकांना आवळा टाळण्याचा सल्ला दिला जातो.
आवळा हा कोलेजनचा सर्वात प्रभावी स्रोत आहे. यात संत्र्यांपेक्षा जास्त व्हिटॅमिन सी असते ज्यामुळे त्वचेवर सुरकुत्या पडते, बारीक रेषा येण्याचं प्रमाण कमी होतं.
