अंडं हे आपल्या आहारातील महत्त्वाचं पोषक खाद्य आहे. पण कधी कधी अंडं ताजं आहे की सडलेलं हे समजणं कठीण होतं.
चुकीचं किंवा खराब अंडं खाल्ल्यास आरोग्याला त्रास होऊ शकतो. म्हणून काही सोप्या घरगुती पद्धतींचा वापर करून आपण सहजपणे अंड्याची ताजेपणा तपासू शकतो.
एका भांड्यात स्वच्छ पाणी घ्या. अंडं हलकेच त्यात सोडा. जर अंडं पाण्याच्या तळाशी जाऊन आडवं (फ्लॅट) पडले तर ते पूर्णपणे ताजं आहे.
अंडं कानाजवळ धरून हलक्या हाताने हलवा. जर आतून पातळ आवाज किंवा द्रव हलल्याचा भास झाला, तर अंडं जुने आहे.
ताज्या अंड्याचे कवच गुळगुळीत आणि किंचित खरखरीत असते. जर कवचावर डाग, भेगा किंवा बुरशी दिसली तर ते अंडं खराब असू शकतं.
अंडं फोडल्यावर बलक (पिवळा भाग) गोलसर आणि घट्ट असेल तर अंडं ताजं आहे.
बलक पसरट झाला किंवा पांढरा भाग (अंड्याचा अल्ब्युमिन) खूप पातळ झाला तर अंडं जुने आहे.