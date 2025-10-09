फेस्टिवल सीजनमध्ये ट्रेन तिकिटांवर कसा मिळवायचा 20 टक्के डिस्काउंट?

Pooja Pawar
Oct 09,2025


सणांच्या काळात प्रवाशांसाठी रेल्वे मंत्रालयाने 'राउंड ट्रिप पॅकेज फॉर फेस्टिवल रश' नावाची एक नवीन योजना सुरू केली आहे.


योजना सध्या प्रायोगिक तत्वावर सुरू करण्यात येत आली असून या योजनेअंतर्गत प्रवाशांना परतीच्या तिकिटांवर 20 टक्के सूट मिळेल.


ही सवलत प्रवाशांना फक्त तेव्हाच मिळेल जेव्हा प्रवाशांनी दोन्ही राउंड ट्रिप तिकिटं एकत्र बुक केली असतील आणि दोन्ही तिकिटं एकाच प्रवासी, वर्ग आणि मार्गासाठी असतील.


रेल्वे मंत्रालयाचे म्हणणं आहे की, या निर्णयामुळे सणासुदीच्या काळात होणारी गर्दी व्यवस्थापित होण्यास, बुकिंग सुलभ करण्यास आणि दोन्ही बाजूंनी गाड्यांचा चांगला वापर सुनिश्चित करण्यास मदत होईल.


ही योजना सर्व वर्ग आणि सर्व गाड्यांवर (विशेष गाड्यांसह) लागू असेल, परंतु ही सवलत फ्लेक्सी फेअर गाड्यांवर उपलब्ध नसेल. ही ऑफर फक्त कन्फर्म तिकिटांसाठी लागू आहे.


दोन्ही तिकिटं ऑनलाइन (आयआरसीटीसी वेबसाइट/अ‍ॅपद्वारे) किंवा रेल्वे काउंटरवरून बुक करावी लागतील.


तिकीट तयार झाल्यानंतर चार्टिंग दरम्यान भाड्यात काही बदल झाल्यास, कोणतेही अतिरिक्त शुल्क आकारले जाणार नाही.

VIEW ALL

भारतातील सर्वात महागड्या शाळेत काय नाश्ता करतात मुलं? आराध्या, अबराम...

कोणत्या कुशीवर झोपल्याने चांगली झोप लागते?

5 मराठी सिनेमे जे मानसिक आरोग्यावर थेट करतात भाष्य?

अपुऱ्या झोपेमुळं लठ्ठपणा वाढतो?
Read Next Story