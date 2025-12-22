केळ हे पोटॅशियमने युक्त असं फळ असून यात फायबर, प्रोटीन, बी 6, व्हिटॅमिन सी सारखे अनेक पोषकतत्व आहेत.
केळ्याचे सेवन केल्याने पचनक्रिया सुधारते. तसेच यात असलेल्या पोटॅशियममुळे रक्तदाब सुद्धा नियंत्रणात येतो.
झाडावर केली पिकण्यास वेळ लागतो, त्यामुळे अनेकदा मार्केटमध्ये केमिकलने पिकलेली केली विक्रीसाठी येतात. मात्र यामुळे आरोग्याला नुकसान पोहोचू शकते.
बाजारातून केळी खरेदी करता तेव्हा अनेकदा चमकदार आणि स्वच्छ साली असलेली केली उचलतात. मात्र ही केळी केमिकलने पिकवलेली असू शकतात.
साधारणपणे झाडावर पिकवलेल्या केळीच्या सालीवर हलके तपकिरी डाग असतात.
केळी खरेदी करताना त्याच्या देठाकडे लक्ष द्या. कारण पिकलेल्या केळीचे देठ देखील झाडावर तपकिरी होते, कारण ते पिकण्यास वेळ लागतो.
केळी रसायनांनी पिकवली असतील तर ती खूप बारीक आणि त्यांचे देठ हिरवे असू शकते. काही ठिकाणी ती कच्ची देखील असू शकतात. तसेच त्यांची चव सुद्धा फिक्की असू शकते.
केळी पिकवण्यासाठी अनेकजण कॅल्शियम कार्बाइडचा वापर करतात. केमिकल युक्त केळी खाल्ल्याने उलटी, पोटदुखी, इत्यादी होऊ शकतात.
(इथं दिलेली माहिती तज्ज्ञांशी केलेल्या चर्चेवर आधारित आहे. ही एक सामान्य माहिती आहे. कोणताही व्यक्तीगत सल्ला नाही. आपण कोणत्याही पदार्थाचं सेवन करण्याआधी याबद्दल डॉक्टर किंवा तज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा. संबंधित माहितीसाठी ZEE 24 Taas जबाबदार नसेल.)