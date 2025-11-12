हिवाळ्यात अनेकदा शरीराला उष्णता मिळावी म्हणून अनेकजण अंडी खाणं पसंत करतात.
गावठी अंड खाणं आरोग्यासाठी अतिशय उत्तम मानलं जातं. यामुळे शरीराला जास्त योग्य पोषक घटक मिळतात.
बऱ्याचदा बाजारात बनावट अंडी सुद्धा मिळतात. अशावेळी खरी गावठी अंडी कशी ओळखावी? याविषयी जाणून घेऊयात.
खरी गावठी अंडी ओळखण्यासाठी पाण्याची चाचणी करू शकता. एका भांड्यात थंड पाणी घेऊन त्यात अंडी ठेवा. यातील खरं गावठी अंड तळाशी स्थिर होईल, आणि उर्वरित बनावट अंड पाण्यावर तरंगेल.
गावठी अंडी ओळखण्यासाठी शेक टेस्ट देखील करू शकता. अंडं तुमच्या कानाजवळ आणा आणि हलवा. जर आतून पाण्यासारखा आवाज येत असेल तर ते अंड बनावट आणि जुने असण्याची शक्यता आहे.
गावठी अंड्याचे कवच थोडे खडबडीत आणि हलक्या तपकिरी रंगाचे असतं. बनावट अंड्याचे कवच खूप गुळगुळीत आणि चमकदार असतं.
गावठी अंड उकडल्यावर त्याचा मधला भाग हा गडद पिवळ्या आणि नारंगी रंगाचा असतो.
गावठी अंड टॉर्च समोर धरा. खऱ्या अंड्यामध्ये पिवळा भाग एका जागी दिसेल आणि हळूहळू हलेल. तर बनावट अंड्यावर प्रकाश टाकता तेव्हा आतील थर अस्पष्ट आणि असमान दिसेल.